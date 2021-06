C'est vendredi et samedi prochains, c'est à Dieppe et c'est organisé par nous même!! ( 6 créatrices super cool et déjantées!)

Vous pouvez venir nous voir ET en plus aller faire un tour sur la plage qui sera couverte de Cerf-volants pour Le Festival International de Cerf-Volant de Dieppe!!





Parce qu'on croit au Made in France et que l'on souhaite vous créer des choses originales et uniques encore pour plusieurs années, on vous propose de nous rejoindre le temps d'une vente éphémère dans la boutique 'L'Atelier du Fait-main'.

Nous seront donc 6 créatrices normandes qui créons essentiellement des pièces uniques ou des très petites séries!

Voici nos univers respectifs :



Caro&zolie : Accessoires et objets de décoration. >>http://carozolie.blogs.marieclaireidees.com/



Diabolo Verre : Bijoux en verre. >>http://diabolo-verre.com/



Elufée : Accessoires et bijoux textiles. >>http://elu-fee.over-blog.fr/



Medley Art's : Bijoux rétro. >>http://www.medleyarts.fr/leblog/



Mabricole : Accessoires en cabas recyclés. >>http://mabricole.canalblog.com/



Menthe poivrée : Sacs et accessoires. >>http://menthe-poivree.eu/

Nous seront toutes là, il s'agit là de notre baptême en tant qu'organisatrices! ET EN PLUS vous êtes convié(e)s au vernissage qui aura lieu vendredi à partir de 19h au 15 Rue de la morinière à Dieppe!



N'hésitez pas à passer le mot autour de vous , à partager cet article avec vos ami(e)s, bref à nous faire une pub d'enfer!!!! Vous pouvez aussi rejoindre l'événement sur Facebook si vous le souhaitez : ICI



Au plaisir vous croiser vendredi ou samedi à Dieppe!



Horaires :

Vendredi 12 sptembre de 14h à 21h

Samedi 13 Septembre de 10h à 19h